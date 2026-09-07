مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب التقديم للدورة الثالثة عشر

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فتح باب التقديم لمسابقات الدورة الثالثة عشر.

وكتبت عبر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع فيسبوك: "نداء لكل صانعي الأفلام المبدعين، يعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فتح باب التقديم لدورته الثالثة عشرة.من 6 سبتمبر 2026 إلى 1 يناير 2027 في مسابقاتنا الرئيسية أربع، وهي: المسابقة الدولية، المسابقة العربية، مسابقة الطلاب المصريين، ومسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي الدولية، ويتم قبول الأفلام: الروائية، الوثائقية، والرسوم المتحركة، ويتم استقبال الأفلام من خلال صفحة المهرجان على موقع FilmFreeway أو Festhome أو Short Film Depot أو TOU JIANG.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته جمعية دائرة الفن بالإسكندرية لاتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.



يهدف المهرجان إلى توفير أجواء مناسبة لتبادل الخبرات بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم وإتاحة الفرصة أمام صناع الفيلم القصير لعرض أفلامهم سواء كانت روائية أو تسجيلية أو تحريك أمام الجمهور وذلك بهدف المناقشات المثمرة بين صانع الفيلم والجمهور وتوفير منصة آمنة لعرض أعمالهم وحصاد نتاج جهدهم ويهدف المهرجان إلى تطوير السينما القصيرة والارتقاء بها.