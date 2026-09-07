إيهاب عبد الواحد: فقدت الأمل في التلحين لعمرو دياب وحققت حلمي بعد 25 سنة

قال الملحن إيهاب عبد الواحد، إن تعاونه مع الفنان عمرو دياب في ألبوم "حبيتك" 2026 تحقق أخيرًا بعد 25 عاما من المحاولات المتواصلة وإرسال الألحان التي لم تكن تصيب التوفيق.

وأضاف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على "dmc" أن التعاون مع عمرو دياب يمثل "حلما" لأي ملحن، متابعا: "طوال السنوات كنت أرسل للهضبة دائما، ولا نوفق في العمل معا، حتى كبرت وصنعت اسمي، وتقريبا فقدت الأمل، وقلت محمد منير والهضبة لن أستطيع أعمل معهما، لكن عملت مع الوطن العربي كله الحمد لله، فأنا راض وهذا حكم ربنا".

وأشار إلى أن نقطة التحول جاءت خلال عام واحد، بعد إرسال أحد الألحان للفنان محمد منير فأعجب به وقدمه في فيلم "ضي"، ثم أرسل أربع أغان لعمرو دياب فاختار منها اثنتين هما "الألوان" و "أنتي جانبي".

وأكد أن هذا التعاون حقق "حلما" واستفاد منه دروسا عديدة، مشيرا إلى أن عمرو دياب "مدرسة كبيرة للغاية" أضافت له "الكثير جدًا" من خلال أغنيتين فقط.

وكشف عن كواليس أغنية "الألوان" مع الفنان عمرو دياب، قائلا إنه كان يمتلك لحنا وطلب من الشاعر مصطفى حدوتة كتابة كلمات عليه، ولم يكن منذ البداية لعمرو دياب، مضيفا أن حدوتة فاجأه باقتراح الكلمات.

واختتم: "صُدمت في البداية منها وقلت مستحيل أن تكون هذه لغة العصر، وبعد ذلك أحببتها جدًا، ونجحت نجاحا كبيرً، والشاعر مصطفى حدوتة أرسلها للهضبة، وافق عليها في لحظة حتى لم يستغرب كلماتها، وقال مبروك".