نقل ملكة الدنمارك السابقة مارجريت إلى المستشفى

أعلن البلاط الملكي في الدنمارك يوم الأحد أنه تم نقل الملكة السابقة مارجريت الثانية إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" بأن مارجريت تعاني من جلطة دموية في منطقة الورك وجفاف بسيط.

وستبقى مارجريت في مستشفى "ريجسهوسبيتاليت" الجامعي في كوبنهاجن تحت الملاحظة وللخضوع لمزيد من الفحوصات، وفقا لبيان صادر عن القصر.

وأضاف القصر أنها ستغيب لهذا السبب عن الجنازة الرسمية لملك النرويج هارالد الخامس في أوسلو يوم الأربعاء المقبل.

وأشار البيان إلى أن الملكة في معنويات جيدة وتحسن ملحوظ في ظل هذه الظروف.

وكانت الملكة، 86 عاما، قد نقلت إلى المستشفى في مايو/آيار الماضي بسبب ذبحة صدرية - وهي ألم في الصدر ناتج عن اضطراب في إمدادات الدم إلى القلب. وكان عليها الخضوع لعملية لتوسيع أوعيتها الدموية.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أدخلت للعلاج بعد أن كشف فحص بالأشعة المقطعية عن نزيف كبير في منطقة الورك إثر سقوطها.

وتخلت مارجريت بشكل غير متوقع عن العرش في عام 2024، وبعد 52 عاما على رأس الدولة ، سلمت عرش الدنمارك لابنها الملك فريدريك العاشر.