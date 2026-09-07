تقارير عن مقتل خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى في نيودلهي

قتل خمسة أشخاص عندما انهار مبنى متعدد الطوابق في العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" ووسائل إعلام هندية أخرى عن الشرطة قولها إن العديد من الأشخاص الآخرين ربما ما يزالوا محاصرين تحت الأنقاض. ولم يجر ذكر رقم محدد.

ووفقا للتقارير، فإن عشرات الأشخاص ربما كانوا داخل المبنى - الذي كان يستخدم كسكن للطلاب - وقت وقوع الحادث.

وتم انتشال أربع جثث من موقع الحادث، وفقا لبيان صادر عن مستشفى "أيه آي آي إم إس" في نيودلهي، حسبما أفادت وكالة أنباء "بي تي إي". وتوفي شخص آخر كان قد نقل إلى المستشفى في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وذكرت "إن دي تي في" إنه تم إنقاذ تسعة أشخاص من تحت الأنقاض منذ انهيار المبنى بعد ظهر يوم الأحد في حي ساتيا نيكيتان. وتحدثت أنباء عن أن بعضهم في حالة حرجة. ولم يكن هناك في البداية تأكيد رسمي لعدد الناجين. واستمرت عملية البحث عن المزيد من الناجين حتى وقت متأخر من المساء.

وكان من غير الواضح في البداية سبب انهيار المبنى. وأفادت وكالة "بي تي إي"، نقلا عن مصادر في الشرطة، بأن أعمال بناء كانت تجري في قبو المبنى. ونقلت "بي تي إي" عن أحد السكان المحليين قوله إن الأرض "اهتزت" أثناء انهيار المبنى.

وأعربت رئيسة وزراء إقليم العاصمة الاتحادية دلهي، ريكها جوبتا، عن قلقها العميق على منصة "إكس". وكتبت أنه يجري بذل كل جهد "لإنقاذ العالقين".