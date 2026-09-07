مباحثات سعودية بريطانية تركز على خفض التصعيد وتعزيز حرية الملاحة

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ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره البريطاني إد ميليباند، مساء الأحد، خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز أمن حرية الملاحة البحري.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار".

كما ناقشا "أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتعزيز أمن وسلامة الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية، بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية".

وترفض بريطانيا المشاركة المباشرة في حرب إيران 2026، مما أثار توترات سياسية مع الإدارة الأمريكية.