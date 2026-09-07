مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة شحن تابعة لشركة أمازون في مطار أمريكي

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لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة شحن تابعة لشركة أمازون في مطار ميامي الأمريكي يوم الأحد، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون.

وقالت سلطات مقاطعة ميامي داد في مؤتمر صحفي إن خمسة آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن الطائرة تجاوزت المدرج بعد هبوطها في مطار ميامي الدولي قادمة من بورتوريكو.

وقالت المتحدثة باسم شركة أمازون، كيلي نانتيل، إن الشركة تعمل عن كثب مع السلطات والمسؤولين المحليين لفهم ما حدث.

وأضافت: "في الوقت الراهن، أولويتنا القصوى هي سلامة ورفاهية ورعاية جميع المتضررين. نبذل قصارى جهدنا لدعمهم".