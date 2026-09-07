 مقتل 10 أشخاص وإصابة 64 آخرين جراء انفجار ألعاب نارية بوسط المكسيك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 10 أشخاص وإصابة 64 آخرين جراء انفجار ألعاب نارية بوسط المكسيك


نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 6:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 6:54 ص

 انفجرت مواد ألعاب نارية خلال مهرجان ديني في بلدة بولاية مكسيكو، مما أدى إلى انهيار جدار ومقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 64 آخرين، وفقا لما ذكرته السلطات المكسيكية يوم الأحد.

ووقع الانفجار ليل السبت بجوار كنيسة نويسترا سينورا دي لا لوز في تيماسكالسينجو، وهي بلدية في وسط المكسيك يبلغ عدد سكانها 66 ألف نسمة. وكان المئات منهم يستعدون لمشاهدة عرض للألعاب النارية التي تشكل جزءا من المهرجان الديني عندما وقع الانفجار.

وتقع البلدية على بعد نحو 160 كيلومترا شمال غرب مكسيكو سيتي.

ولم يجر تحديد سبب الانفجار، وفتح مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو تحقيقا في الحادث.

وتعتبر الانفجارات التي تشمل الألعاب النارية شائعة في المكسيك، حيث تستخدم الألعاب النارية بشكل متكرر في احتفالات الشوارع والمهرجانات الدينية. وقبل أربع سنوات تقريبا، أدى انفجار قوي للألعاب النارية في قرية ببلدية هويجوتلا، في ولاية هيدالجو المركزية، إلى إصابة 17 شخصا.

 


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