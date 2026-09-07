ماسك يهنئ البديل من أجل ألمانيا بالفوز في انتخابات ساكسونيا-أنهالت

هنأ رائد أعمال التكنولوجيا إيلون ماسك، الذي أعرب في وقت سابق عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الحزب بالفوز في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت شرقي البلاد، كما عرض على الفور صفقة تعاون محتملة.

وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "أحسنتم!" وذلك ردا على منشور للرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل تهنئ فيه المرشح الرئيسي للحزب، أولريش زيجموند على النتيجة.

ورد زيجموند على الفور على ماسك، أغنى رجل في العالم، شاكرا إياه على "دعمه".

وكتب زيجموند: "إذا تحملنا المسؤولية هنا، فسأرحب بشدة بفرصة التعاون القوي والبناء. ستصبح ألمانيا مرة أخرى مكانا يستحق الاستثمار فيه". "أطيب التحيات من ساكسونيا أنهالت!"

كما هنأ ريتشارد جرينيل، السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا على منصة "إكس". وكتب جرينيل، الذي يتمتع مثل ماسك بروابط وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثار الجدل مرارا وتكرارا خلال فترة عمله كـ دبلوماسي في ألمانيا: "فوز كبير ويوم جديد في ألمانيا".

ولم يعلق ترامب نفسه بعد على نتيجة انتخابات ساكسونيا أنهالت.