جولدمان ساكس: تصاعد الهجمات على الشحن في الشرق الأوسط يدفع النفط لـ120 دولارا

• 80 دولارا للبرميل حد أدنى للأسعار إذا عادت صادرات المنطقة إلى طبيعتها

توقع بنك جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار النفط إلى ما يصل إلى 120 دولاراً للبرميل فى سيناريو الصعود، وذلك إذا زادت الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط، وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل كوسيلة للاستفادة من المكاسب.

وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية، في مقابلة مع "بلومبرج" إن الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية تشير بالفعل إلى أن اتساع اضطرابات الشحن واشتدادها يمثلان خطراً كبيراً.

وارتفع الخام إلى أعلى مستوى منذ يوليو، مع بقاء الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود بشأن مضيق هرمز. وفي الأيام الأخيرة، هاجمت واشنطن ناقلات إيرانية، بينما تعتزم طهران الإعلان عن منطقة محظورة جديدة خارج الممر المائي. كما تواصل القوات البحرية الأمريكية حصار موانئ إيران، بينما ترافق سفن منتجين آخرين في طريقها إلى الخارج.

ووضع البنك أيضاً، هدف أدنى عند 80 دولاراً للبرميل في حال عودة صادرات المنطقة إلى طبيعتها، وفقاً لسترويفن. وكان خام "برنت" يُتداول أخيراً قرب 97 دولاراً.

وعززت حالة الجمود، بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، أسعار مجموعة واسعة من مصادر الطاقة، مع تفوق مكاسب الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية على الخام. وارتفع سعر الديزل المستخدم كوقود صناعي إلى أكثر من الضعف هذا العام.

وقال سترويفن، في إشارة إلى المراهنات على ارتفاع الأسعار: "في حين نرى مجالاً كبيراً لصعود أسعار النفط الخام، فإننا نوصي المستثمرين بالتحوط من المخاطر الجيوسياسية من خلال اتخاذ مراكز شراء في الغاز الطبيعي العالمي والمنتجات النفطية المكررة". وأضاف: "صدمات الإمدادات أكبر منها في سوق الخام".

ومن المتوقع أن تواصل الصين أداء دور "قوة استقرار" في سوق الخام، من خلال كبح الواردات استجابة لارتفاع الأسعار، وفقاً لسترويفن. وقال إنها لا تؤدي الدور نفسه في الغاز الطبيعي والمنتجات.