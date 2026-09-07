 وزير الخارجية ونظيره البريطاني يدينان الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية ونظيره البريطاني يدينان الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 11:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 11:42 ص

أدان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال مع إد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، تناول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو في قطاع غزة.

كما تناول الوزيران بصفة خاصة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وتصاعد عنف واعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.


وأدان الوزيران هذه الممارسات، محذرين من خطورتها وتداعياتها، ومشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة وممارسة الضغوط اللازمة لوقفها.

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