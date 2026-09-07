وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إذا تكرر هجوم 7 أكتوبر

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن «حرب شاملة» ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في حال تأكد استعدادها لتنفيذ هجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر، وذلك عقب هجوم وقع صباح اليوم الاثنين في الضفة الغربية.

وبحسب ما نشرته هيئة البث العبرية، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيلاحق منفذ الهجوم ويعمل على اعتقاله، مضيفًا أنه أصدر، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش بالاستعداد لمواجهة واسعة ضد قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها، في حال تغيرت الأوضاع الأمنية.

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوم، بحسب وصفه، على «ملاحقة الإرهاب الفلسطيني بقوة، وتعزيز المستوطنات اليهودية، والحفاظ على الاستقرار الأمني»، مضيفًا أن مستوى ما وصفه بـ«الإرهاب» في الضفة بلغ أدنى مستوياته منذ عقود.

وحذر كاتس من أنه في حال شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أو جهات مرتبطة بها هجومًا مماثلًا لهجوم 7 أكتوبر ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنات، أو تأكدت إسرائيل من الاستعداد لتنفيذ هجوم من هذا النوع، فإن الجيش سيشن حملة واسعة ضد مسئولي السلطة وأجهزتها والبنية التحتية في الضفة.

وأضاف أن الحملة، في حال تنفيذها، ستشمل: اغتيال كبار المسئولين، وإجلاء سكان المدن والقرى التي تنطلق منها أنشطة مسلحة، إلى جانب ملاحقة المسلحين وتدمير البنية التحتية التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بالهجمات، مع إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي سيتم إخلاؤها.

وأكد أن «حكومته لن تسمح بعودة ما وصفه بواقع الانتفاضة الفلسطينية التي استمرت سنوات في السابق»، مشددًا على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر وضمان أمن الإسرائيليين.