حماس: عملية الطعن جنوب نابلس رد فعل مشروع على جرائم الاحتلال

باركت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، العملية التي وقعت قرب مستوطنة «أوصرين» جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها تأتي كـ«رد فعل مشروع» على جرائم الاحتلال المتواصلة ومستوطنيه المتطرفين.

وأكدت في بيان، اليوم الاثنين، أن «الشعب الفلسطيني لن يقف صامتًا أمام ما يتعرض له من عدوان واستيطان وتهجير واستهداف لأرضه ومقدساته، وسيواصل مقاومته وتمسكه بحقوقه الوطنية، وثباته على أرضه، ومواجهة سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة وتصفية الوجود الفلسطيني».

ودعت «أبناء الشعب الفلسطيني في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه، وتعزيز وحدتهم وصمودهم، وتكثيف الجهود الشعبية والوطنية لمواجهة مشاريع الاستيطان والضم والتهجير، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، وحماية الأرض والمقدسات والحقوق الوطنية للفلسطينيين».

واستشهد منفذ العملية التي استهدفت مستوطنًا في بؤرة استيطانية قرب قرية أوصرين جنوب شرقي نابلس، اليوم الاثنين، بعدما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تمكنت من الوصول إليه والقضاء عليه، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وأُصيب مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة، صباح اليوم، في عملية طعن وقعت داخل بؤرة استيطانية قرب أوصرين، قبل أن ينسحب منفذ العملية من المكان، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت في أعمال بحث ومطاردة واسعة.

وأفادت مصادر عبرية بأن منفذ العملية وصل إلى الموقع بواسطة مركبة، وترجل منها وطعن مستوطنًا، ثم انسحب من المكان، لتبدأ قوات الاحتلال عمليات تمشيط وملاحقة في محيط القرية والبلدات المجاورة.

وعقب العملية، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا على عدد من القرى والبلدات الواقعة في محيط نابلس، ودفعَت بقوات إضافية إلى المنطقة، في إطار حملة بحث واسعة عن المنفذ قبل الإعلان عن استشهاده.



وتأتي العملية في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ولا سيما في محافظة نابلس، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتداءات والاستيطان ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.