قرقاش: الإمارات تبني طرقا بديلة للتجارة والطاقة بعد هجمات إيران

قال أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل على إنشاء طرق بديلة لتصدير وتجارة الطاقة، لضمان ألا تكون «رهينة» بسبب الحرب الدائرة مع إيران.

وأثر الصراع بشكل كبير على دول الخليج الغنية بالنفط، ومن بينها الإمارات التي أطلقت إيران عليها صواريخ وهاجمت ناقلات نفط تابعة لها في مضيق هرمز.

وقال قرقاش، في منتدى هيلي بأبوظبي: «لن تكون صادراتنا من الطاقة رهينة، وكذلك تجارتنا ونشاطنا الاقتصادي»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وذكر أن الإمارات تعمل على توسيع طاقة موانئها على ساحلها الشرقي، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والسكك الحديدية وطرق التجارة لإنشاء ممرات بديلة.

وأشار إلى إمكانية استعادة العلاقات مع إيران، لكن إعادة بناء الثقة مع جيرانها بعد الهجمات قد تستغرق عقودا.

وأضاف: «يمكن بل يجب استعادة علاقة فعالة مع إيران، لكن إعادة بناء الثقة أمر آخر».

وعلقت الإمارات، التي تعد شريان حياة اقتصاديا بالغ الأهمية لإيران، جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية في أغسطس، معللة ذلك بالتصعيد الإيراني العسكري والتهديدات الصاروخية.

وانتقد قرقاش أيضا دول الخليج العربية بسبب طريقة تعاملها مع الهجمات الإيرانية، قائلا إن تحركها الجماعي لم يكن كافيا.

وقال: «اتفقنا بشكل عام لسنوات عديدة على طبيعة التحدي الذي تمثله إيران. وبالتالي، لم تكن المشكلة في غياب الفهم، بل في عدم قدرتنا على مواجهة هذا التحدي التاريخي، عندما (عجزنا) على ترجمة هذا الفهم المشترك إلى استجابة موحدة واستراتيجية كافية».