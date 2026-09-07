 1.919 مليار دولار ارتفاعا في قيمة الذهب المدرج باحتياطي الأجنبي خلال أغسطس الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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1.919 مليار دولار ارتفاعا في قيمة الذهب المدرج باحتياطي الأجنبي خلال أغسطس الماضي


نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 1:11 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 1:11 م

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 19.058 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ، مقابل 17.139 مليار دولار في يوليو السابق عليه ، بزيادة قدرها 1.919 مليار دولار.

كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة “SDRs” إلى 606 ملايين دولار، مقابل 446 مليون دولار ، بزيادة قدرها 160 مليون دولار.

و انخفضت العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي ، حيث انخفضت قيمتها إلى 37.553 مليار دولار بنهاية أغسطس ، مقابل 38.711 مليار دولار فى يوليو ، بانخفاض قدره 1.158 مليار دولار.

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى 57.214 مليار دولار ، مقابل 56.294 مليار دولار ، بزيادة قدرها 920 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

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