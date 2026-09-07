 الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون في الدوري

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 12:57 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 12:57 م

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس، عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وشهد مران أمس خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية، قبل أن ينتقل الفريق إلى تنفيذ التدريبات الخططية والتخصصية تحت إشراف الحسين عموتة، المدير الفني، وجهازه المعاون.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المسابقة.


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