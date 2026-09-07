منتخب مصر للناشئين يعلن قائمته لبطولة الصداقة الدولية بسويسرا

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أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، قائمة الفريق التي تستعد لخوض منافسات بطولة الصداقة الدولية في سويسرا.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا خلال الفترة من 7 إلى 22 سبتمبر الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وتقام بطولة الصداقة الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي في سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل، وتشهد خوض منتخب مصر 4 مباريات أمام منتخبات كولومبيا وإنجلترا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مباراة أخرى في المرحلة النهائية من الدورة الودية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى:

مالك عمرو (الزمالك)، محمد عبيد (الأهلي)، آسر عبده (المصري)، عبد العزيز محمود (فاركو).

خط الدفاع:

آدم يوسف (الأهلي)، محمد السيد «الديزل» (الأهلي)، عزت عبد المعز (الزمالك)، محمد صبري (الزمالك)، زياد أحمد (وادي دجلة)، عبد الله عمرو (إنبي)، ياسين تامر (المقاولون العرب)، عادل علاء (غزل المحلة)، أمير حسن (نيميخن الهولندي)، يحيى طارق (القادسية السعودي).

خط الوسط:

أحمد صفوت (الزمالك)، عمر عبد الرحيم (الأهلي)، سيف كريم (الأهلي)، يوسف عبد الله (الأهلي)، يحيى رياض (الأهلي)، محمد جمال (إنبي)، زياد الدجوي (إنبي)، دانيال تامر (زد إف سي)، أحمد بشير (سيراميكا كليوباترا)، محمد نور (سوكال ريد ليفربول الأمريكي)، أنس هنيدي (لاسك لينز النمساوي)، فتحي سليمان (بتروجت)، محمد زكريا (سموحة)، مهند مجدي (إنبي)، محمود علاء (بتروجت)، أحمد رجب الشحات (زد إف سي)، عمر فودة (النصر الإماراتي).

خط الهجوم:

عبد العزيز خالد (الأهلي)، خالد محمود (الأهلي)، أدهم حسيب (الزمالك)، خالد مختار (زد إف سي)، معاذ أبو الفتوح (سيراميكا كليوباترا)، أمير أبو العز (مونزا الإيطالي).

وكان منتخب مصر للناشئين قد أنهى مشاركته في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالمغرب خلال يونيو الماضي، محتلًا المركز الثالث.

ويواصل المنتخب استعداداته للمشاركة في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال، إلى جانب منتخبات قطر ونما واليونان.