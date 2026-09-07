أسامة ربيع: قناة السويس مستمرة في تطوير خدماتها الملاحية وتعزيز ريادتها

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استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لويدز ليست انتليجينس، وقاص صمد، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

عقد اللقاء بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وتُعد الزيارة هى الأولى للرئيس التنفيذي لمؤسسة "لويدز ليست انتليجينس" لهيئة قناة السويس، وتستهدف التعرف عن قرب على الأنشطة المُختلفة للهيئة ومنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية التي تُقدمها الهيئة لعملائها.

أكد ربيع أن قناة السويس مُستمرة في تطوير خدماتها الملاحية وتعزيز ريادتها من خلال التطوير المُستمر للمجرى الملاحي للقناة وتحديث الأسطول البحري للوحدات البحرية التابعة لها.

وأوضح ربيع وضع مصلحة عملاء القناة ومتطلباتهم فى رأس أولوياتها، لافتًا إلى انتهاج الهيئة لسياسات تسويقية مرنة وتبنيها لعدة مبادرات داعمة للتحول الأخضر بما يدعم توجهات المُنطمة البحرية الدولية "IMO" للحفاظ على البيئة البحرية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

من جهته أعرب وقاص صمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة لويدز ليست انتليجينس عن اعتزازه بالزيارة للتعرف عن قرب على قناة السويس ودورها الداعم في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات المُختلفة، مؤكدا أن قناة السويس ممر استراتيجي وحيوي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأشاد صمد بجهود الهيئة في إدارة التحديات والأزمات المُختلفة والتواصل المُستمر مع العملاء لضمان استمرارية وكفاءة عمليات العبور عبر القناة، مُعربًا عن أمله في عودة الاستقرار إلى المنطقة وانعكاس ذلك إيجابًا على معدلات الملاحة بالقناة.

ورافق رئيس هيئة قناة السويس، وقاص صمد فى جولة بحرية بقناة السويس، و زيارة متحف قناة السويس وتفقد أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة.

ومؤسسة لويدز ليست انتليجينس هي منصة عالمية في تقديم بيانات و تحليلات، ومعلومات شاملة حول قطاع النقل البحري والتجارة العالمية، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1734 في لندن.