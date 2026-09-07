قالت فولكسفاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، اليوم الاثنين، إن شركة أوريليوس كابيتال الإسرائيلية للاستثمار ​وولاية ساكسونيا السفلى الألمانية تعتزمان الاستحواذ على أحد ‌مصانع فولكسفاجن الألمانية لتغيير نشاطه وتخصيصه لمشروعات دفاعية.

وتعاني فولكسفاجن من مشكلة زيادة الطاقة الإنتاجية وارتفاع التكاليف. وتجري منذ شهور مفاوضات مع الأطراف ​المعنية بشأن المصنع الموجود في أوسنابروك حيث سيتوقف إنتاج ​السيارات تدريجيا في عام 2027 بعد أن أصبح ⁠الإنتاج الدفاعي بديلا حقيقيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتأتي هذه الصفقة بعد أيام قليلة فقط ​من موافقة فولكسفاجن على أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها ​والتي قد تؤدي إلى إغلاق أو إعادة توظيف مواقع ألمانية أخرى تضررت بشدة من ضعف السوق الأوروبية وارتفاع تكاليف العمالة والمنافسة مع الصين.

وينظر ​إلى الطلب المتزايد على المعدات الدفاعية باعتباره أحد الحلول ​الرئيسية التي يمكن لشركات السيارات الأوروبية من خلالها معالجة مشكلة زيادة الطاقة ‌الإنتاجية، ⁠وهو ما ظهر أيضا في جهود بذلتها شركتا راينميتال وكونتيننتال.

وجاء في بيان النوايا المشترك، الذي تم توقيعه اليوم الاثنين، أن شركة أوريليوس ستستحوذ على المصنع بالاشتراك مع ولاية ساكسونيا ​السفلى التي تمثل ​ثاني أكبر ⁠مساهم في فولكسفاجن، بينما ستصبح الشركة الإسرائيلية المالك الأكبر.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل ​بشأن هذه الخطط التي لم تكتمل بعد.

وقالت ​فولكسفاجن إن "مشروعا ⁠رئيسيا" مبدئيا لأوسنابروك سيكون بالتعاون مع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، لتؤكد بذلك ما قالته مصادر لرويترز في مايو.

وذكرت ​فولكسفاجن "تتضمن هذه الخطط إمكانية تصنيع أنظمة ​ومكونات لأنظمة الدفاع الجوي لألمانيا وأوروبا"، مضيفة أن هذا التعاون سيمهد الطريق لمزيد ​من الصفقات المماثلة.