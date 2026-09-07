إندونيسيا: غلق 7 مطارات وتعطيل 2300 رحلة إثر البركان

قالت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم الاثنين، إن 7 مطارات، بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا، ظلت مغلقة بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركان أناك كراكاتو.

كما أعلنت الوزارة تضرر أكثر من 270 ألف مسافر، بعدما تسبب إغلاق المطارات في تأخير أو تغيير مسار أو إلغاء نحو 2300 رحلة جوية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وغطى الرماد المنبعث من البركان، الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، جاكرتا ومناطق محيطة بها منذ بدء ثورانه في وقت متأخر من الجمعة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المطارات حفاظا على سلامة الطيران.

وأضاءت الحمم البركانية المتدفقة من الجبل السماء باللون الأحمر خلال الليل، فيما أظهرت صور سكانا ينظفون منازلهم ومسجدا قريبا من طبقات الرماد والغبار.

وأوضحت وزارة النقل الإندونيسية أن مطار جاكرتا الرئيسي سيظل مغلقا حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، إلى جانب 6 مطارات أخرى، بينما أعيد فتح مطار في جنوب سومطرة.

وقال وزير النقل الإندونيسي دودي بورواجاندي: "لا يمكننا تحديد موعد انتهاء هذا الوضع بسبب تقلب الأحوال الجوية".

ووفقا لوكالة مراقبة البراكين، وقع أحدث ثوران لأناك كراكاتو مساء أمس، فيما حذرت الوكالة من أن احتمال حدوث ثورات جديدة خلال الفترة المقبلة لا يزال مرتفعا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن أعمدة الرماد ارتفعت إلى 6 آلاف متر في اتجاه جاوة، ووصلت إلى 15 ألف متر في اتجاه سومطرة وأجزاء من إقليم بانتين.

ودعت وكالة مواجهة الكوارث السكان إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة لتجنب استنشاق الرماد، بينما تقرر اعتماد التعليم عن بعد في مدارس جاكرتا ولامبونغ.

ويعد أناك كراكاتو واحدا من نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا، الواقعة على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كثيفا.

وظهر البركان قبل نحو قرن في موقع بركان كراكاتو القديم، الذي دمر نفسه خلال ثوران هائل عام 1883 تسبب في موجات تسونامي أودت بحياة أكثر من 36 ألف شخص.

وفي عام 2018، أدى ثوران أناك كراكاتو إلى موجات تسونامي أودت بحياة أكثر من 400 شخص.