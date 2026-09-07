تحركات متباينة لأسعار السلع الغذائية فى أغسطس الماضي

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- السكر يتراجع محليا بنسبة 1.4% رغم الارتفاع فى السعر العالمى بنسبة تصل إلى 11%

- الجبن الأبيض أكثر ارتفاعاً بنسبة 5.5%.. والدقيق المعبأ يهبط بنسبة 3%



شهد سوق السلع الغذائية تحركات متباينة خلال شهر أغسطس 2026، وفق تقرير صادر عن مرصد عين لمراقبة السلع الغذائية، حيث ارتفع سعر الأرز المعبأ بنسبة 0.5% ليسجل 35.04 جنيه مقارنة بـ34.88 جنيه في يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنسبة 1.7% ليسجل 103.58 جنيه مقارنة بـ101.81 جنيه في يوليو الماضي، كما ارتفع سعر الدواجن الطازجة بنسبة 3.5% ليسجل 98.70 جنيه مقارنة بـ95.35 جنيه في يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن سعر الجبن الأبيض زاد بنسبة 5.5% ليسجل 150.62 جنيه مقارنة بـ142.82 جنيه في يوليو الماضي، كما ارتفع سعر الجبن الرومي بنسبة 0.9% ليسجل 290.26 جنيه مقارنة بـ287.79 جنيه في يوليو الماضي.

بينما انخفض سعر الفول المعبأ بنسبة 0.2% ليسجل 62.96 جنيه مقارنة بـ63.06 جنيه في يوليو الماضي، وتراجع سعر الدقيق المعبأ بنسبة 3% ليسجل 25.66 جنيه مقارنة بـ26.46 جنيه في يوليو الماضي، وانخفض سعر السكر المعبأ بنسبة 1.4% ليسجل 35.31 جنيه مقارنة بـ35.80 جنيه في يوليو الماضي، وتراجع سعر المكرونة المعبأة بنسبة 1.7% ليسجل 27.87 جنيه مقارنة بـ28.34 جنيه في يوليو الماضي.



فيما انخفض سعر العدس المعبأ بنسبة 2.6% ليسجل 67.78 جنيه مقارنة بـ69.62 جنيه في يوليو الماضي، وتراجع سعر زيت الذرة بنسبة 0.5% ليسجل 121.42 جنيه مقارنة بـ121.98 جنيه في يوليو الماضي، وانخفض سعر اللحوم الطازجة بنسبة 0.4% ليسجل 431.89 جنيه مقارنة بـ433.79 جنيه في يوليو الماضي.

كما تراجع سعر اللبن السائل بنسبة 0.4% ليسجل 32.49 جنيه مقارنة بـ32.62 جنيه في يوليو الماضي، وانخفض سعر المسلى الصناعي بنسبة 0.8% ليسجل 108.67 جنيه مقارنة بـ109.56 جنيه في يوليو الماضي.

وكان مؤشر أسعار الغذاء العالمى ارتفع بنسبة 1.9% فى أغسطس الماضى، بينما لم تنقل السوق المحلية الارتفاعات العالمية بصورة كاملة وفق لبيان المرصد.

وجاء فى التقرير أن حركات الأسعار جاءت بناء على عوامل متعددة منها سعر الصرف والمخزون وتكلفة النقل وسياسات التوزيع وهوامش التداول.