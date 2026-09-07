مكاتب التمثيل التجاري المصرية تتيح 40 فرصة استثمارية بـ 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026

أتاحت مكاتب التمثيل التجاري المصرية، نحو 40 فرصة استثمارية خلال النصف الاول من 2026 بقيمة بلغت نحو 3 مليارات دولار، بحسب تقرير النشرة الدورية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والذي حصلت "الشروق" على نسخه منه.

وتضمن الفرص الاستثمارية قطاعات مختلفة أبرزها: التعدين - الزراعة وسلاسل الإمداد - إنتاج وقود الطيران المستدام - صناعة مكونات تحلية المياه - مكونات الألواح الشمسية - الملابس - الأسمدة العضوية - إنتاج البطاريات المختلفة وأنظمة تخزين الطاقة - مواد البناء - والصناعات التحويلية والألومنيوم - تصنيع المولدات الكهربائية - مستحضرات التجميل.

كما بلغ عدد الفرص التصديرية التي أتاحتها مكاتب التمثيل التجاري في الخارج نحو 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية نحو 310 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي.

وشملت الفرص التصديرية منتجات أبرزها: الأسمدة، الملابس الجاهزة، حبيبات الكبريت، الفحم، المستلزمات الطبية، مواد البناء، الأسمنت، الصناعات الغذائية، لحاصلات الزراعية، المفروشات، الألومنيوم، صناعات هندسية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المنوط به في دعم مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعميق التعاون الاقتصادي والفني مع الشركاء التجاريين، قامت مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتنفيذ برامج تحرك مكثفة على المستويات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والفنية والتفاوضية.