القبض على 6 متهمين بالاعتداء على مالك مقهى في السويس

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس ملابسات تضرر شخص من تعدي آخرين على شقيقه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بالسويس



وذكرت الداخلية أنه بفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 28 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من مالك مقهى غير مرخص بتضرره من قيام 7 أشخاص بالتعدى عليه بالضرب دون حدوث إصابات وإطلاق عيار من سلاح نارى بالمقهى ملكه "مجاور لمحل بقالة ملك أحد المشكو فى حقهم"، مما أدى لحدوث تلفيات به لخلافات بينهم حول الجيرة.

وفى وقت لاحق تبلغ لذات القسم من شقيق الشاكى، عاطل، بتضرره من قيام المشكو فى حقهم بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة لذات الخلافات .

وأوضحت الوزارة أنه أمكن ضبط 6 من المشكو فى حقهم، ولهم معلومات جنائية، وتبين مغادرة الشخص السابع خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه لضبطه.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط 2 سيارة – 4 أسلحة بيضاء – 11 قطعة ألعاب نارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المقهى بالتنسيق مع الجهات المختصة لمخالفة شروط التراخيص.