جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذ هجوم الطعن في الضفة الغربية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال المسلح الذي نفذ هجوم الطعن في الضفة الغربية.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عناصر الجيش عثرت على منفذ العملية بالقرب من سيارته في قرية إدنا، بعد تطويق المنطقة.

وأشار إلى «تصفية منفذ عملية الطعن بعد إطلاق النار عليه»، بحسب نص البيان.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصارًا عسكريًا على عدد من القرى الفلسطينية المحيطة بموقع عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة قرب قرية أوصرين جنوب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن المنطقة شهدت انتشارَا مكثفَا وتحركات واسعة لقوات الاحتلال التي أغلقت منافذ القرى المجاورة. وأفادت بأن قوات الاحتلال بدأت عمليات تمشيط في محيط الحادثة.

وأصيب مستوطن إسرائيلي، اليوم الاثنين، طعنًا على يد شاب فلسطيني قرب مزرعة رعوية استيطانية جنوب نابلس.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن فلسطينيًا وصل بمركبته إلى المزرعة وبعد حديث مع مستوطن، طعنه عدة طعنات قبل أن تنكسر السكين في جسد المستوطن.

وأشارت القناة إلى أن المنفذ فر من المكان بمركبته باتجاه نابلس، وذلك وفقًا لما نشره موقع «صدى نيوز» الفلسطيني.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن الحادثة وقعت عند مزرعة معوز يهودا الرعوية الاستيطانية.