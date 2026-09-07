انتشار مكثف لقوات الاحتلال وحصار قرى في نابلس

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصارًا عسكريًا على عدد من القرى الفلسطينية المحيطة بموقع عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة قرب قرية أوصرين جنوب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن المنطقة شهدت انتشارَا مكثفَا وتحركات واسعة لقوات الاحتلال التي أغلقت منافذ القرى المجاورة. وأفادت بأن قوات الاحتلال بدأت عمليات تمشيط في محيط الحادثة.

وأصيب مستوطن إسرائيلي، اليوم الاثنين، طعنًا على يد شاب فلسطيني قرب مزرعة رعوية استيطانية جنوب نابلس.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن فلسطينيًا وصل بمركبته إلى المزرعة وبعد حديث مع مستوطن، طعنه عدة طعنات قبل أن تنكسر السكين في جسد المستوطن.

وأشارت القناة إلى أن المنفذ فر من المكان بمركبته باتجاه نابلس، وذلك وفقًا لما نشره موقع «صدى نيوز» الفلسطيني.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن الحادثة وقعت عند مزرعة معوز يهودا الرعوية الاستيطانية.

في المقابل، اعتدى مستوطنون فجر اليوم الاثنين، بالضرب على فلسطينيين، وهاجموا براكسا زراعيا، وأتلفوا أعمدة كهرباء في بلدتي بيتا وأوصرين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت براكسا زراعيا يعود للمواطن سامر يوسف أبو مازن، في منطقة أبو الحمرا ببلدة بيتا، واعتدت بالضرب على مواطنين اثنين، ما أدى إلى إصابتهما برضوض في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وأضافت المصادر أن مجموعة من المستوطنين هاجمت، فجر اليوم، المنطقة الواقعة بين بلدتي بيتا وأوصرين، وأقدمت على قطع وإتلاف عدد من أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.