خارجية قطر: حرب إيران أظهرت أن دول الخليج لا ينبغي أن تعتمد فقط في حفظ أمنها على الشراكة مع أمريكا

- الأنصاري: دول الخليج بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية والأمنية

قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد فقط في حفظ أمنها على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات الأنصاري خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى عقدت ضمن فعاليات «منتدى هيلي» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ونقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الاثنين.

وأوضح المسئول القطري أن دول الخليج بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية والأمنية في ظل التحديات المتسارعة بالمنطقة.

وأضاف: «علينا أن ندرك في منطقة الخليج أن وجود قوات دولية في المنطقة وإقامة تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية، لكنه غير كاف. فالاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمجال الأمن هو السبيل الوحيد للمضي قدما».

وانطلقت أمس الأحد، في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من منتدى هيلي الدولي، التي تستمر يومين تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، بتنظيم مشترك بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

ويناقش المنتدى التطورات والتحولات الاستراتيجية في الخليج والعالم، ومستقبل الأمن الإقليمي وممرات التجارة والطاقة، بمشاركة مسئولين وصناع قرار وأكاديميين وخبراء دوليين، بينهم: نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.