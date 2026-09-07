باكستان ترفض «ادعاءات الهند بشأن وضع كشمير المحتلة»

رفضت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، ادعاءات الهند بشأن وضع كشمير المحتلة، مؤكدة أن "المطالبات الهندية الأحادية بالسيادة لا تؤثر في الوضع المتنازع عليه للإقليم والمعترف به دوليا".

وجاء البيان عقب تصويت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي لصالح قرار قادته عدة دول أفريقية، ويهدف إلى "تمثيل أكثر دقة" للكتل القارية، بما يؤدي إلى زيادة مساحة قارة أفريقيا في الخرائط العالمية وتقليص مساحة أمريكا الشمالية وأوروبا. وكانت الهند من بين 164 دولة صوتت لصالح القرار، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

لكن وزارة الخارجية الهندية أصدرت بيانا، أمس الأحد، قالت فيه إن القرار لا يشكل تأييدا لأي خريطة أو تصوير محدد للحدود الطبيعية.

وأكدت الخارجية الهندية أيضا على أن أراضيها، "بما في ذلك جامو وكشمير ولاداخ"، يجب أن تظهر وفقا "لخريطتها الرسمية"، مضيفة أن أي انحراف عن ذلك "غير مقبول."

وفي البيان الصادر اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، إن "باكستان ترفض بشكل قاطع ادعاءات الهند التي لا أساس لها بشأن وضع جامو وكشمير، والتي تتعارض مع الحقائق المعترف بها دوليا".

وشدد على أن: "الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها الهند واستمرار احتلالها غير القانوني لا يمكن أن يغيرا الوضع المتنازع عليه لجامو وكشمير، والمعترف به دوليا".