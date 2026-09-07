القناة يصطدم بطلائع الجيش في مواجهة قوية بالدوري

يستضيف فريق القناة نظيره طلائع الجيش، في الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة يبحث خلالها الطرفان عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويدخل القناة اللقاء وفي رصيده 5 نقاط من أول ثلاث جولات، بعدما بدأ مشواره بالفوز على سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتعادل مع الجونة ووادي دجلة، ليحافظ على سجله دون هزيمة منذ انطلاق المسابقة.

ويأمل أصحاب الأرض في الاستفادة من خوض المباراة على ملعبهم، لتحقيق الانتصار الثاني لهم في الدوري ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق حتى الآن، بما يساعده على زيادة رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

في المقابل، يخوض طلائع الجيش المباراة برصيد 6 نقاط، يحتل بها المركز الخامس، بعدما حقق انتصارين مقابل هزيمة واحدة في الجولات الثلاث الأولى.

واستهل الفريق العسكري مشواره في المسابقة بالخسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، قبل أن يعود للانتصارات بالفوز على بتروجيت بنتيجة 3-2، ثم حقق فوزًا جديدًا على زد بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويستهدف طلائع الجيش مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصاره الثالث هذا الموسم، للحفاظ على وجوده بين فرق المقدمة ومواصلة حصد النقاط، رغم إقامة المباراة خارج ملعبه.