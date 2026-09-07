مصابون جرّاء استهداف طيران الاحتلال دراجة نارية غرب خان يونس

أصيب اليوم الاثنين، عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، نقلا عن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بوصول مصابين بينهم إصابات خطرة إلى المستشفى جراء قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية يستقلها مواطنان في منطقة المواصي غرب خان يونس.

واستشهد طفل وشاب فلسطينيين، اليوم الاثنين، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الطفل داود مقاط (6 أعوام) استشهد، اليوم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أسابيع جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في منطقة الزرقا شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الشاب صبحي البطريخي، استشهد متأثرا بإصابته جرّاء غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين الليلة الماضية، قرب مفرق الاتصالات بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب صيادان بجروح، بعد أن أطلقت زوارق الاحتلال النار على مراكبهما أثناء عملهما قبالة بحر مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,651 شهيدا و174,592 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,344 شهيدا، إضافة إلى 4,481 مصابا، فيما جرى انتشال 826 جثمانا.