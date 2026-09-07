تسببت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إشعال معركة جديدة قبل نحو شهرين من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، بعدما طالبت بتعليق قرار قضائي أوقف تنفيذ قيود جديدة على بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، وذلك عقب تجديد القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني أمرًا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تطبيق بنود الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وتأتي هذه المواجهة القانونية في وقت بدأت فيه بعض الولايات بالفعل إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد، ما يضيق الوقت المتاح أمام تنفيذ هذه التغييرات.

- إدارة ترامب تحذر من ارتباك إجراءات التصويت

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، قال المحامي العام الأمريكي جون ساوير، في طلبه إلى المحكمة العليا، إن بطاقات الاقتراع بدأت بالفعل في الوصول إلى الناخبين في ولاية نورث كارولاينا، فيما تستعد ولايات أخرى لإرسالها، من بينها ألاباما في 9 سبتمبر المقبل، وما لا يقل عن خمس ولايات أخرى بداية من 13 سبتمبر.

وترى إدارة ترامب، أن استمرار قرار المحكمة حتى هذه اللحظة قد يؤدي إلى حالة من الارتباك، لا سيما أن بعض بطاقات الاقتراع دخلت بالفعل في منظومة البريد، وبالتالي لن يكون من الممكن استعادتها أو تعديلها بعد إرسالها، بالإضافة إلى أن وقف تنفيذ القواعد يجعل الإجراءات التي يفترض أن تتخذها هيئة البريد والولايات للتحضير لتطبيقها اختيارية بدلًا من أن تكون إلزامية، مما قد ينتج عنه حالة من البلبلة.

- الولايات الديمقراطية تعترض وإدارة ترامب تتمسك بالقيود الجديدة

وفي ظل هذه المخاوف من ارتباك إجراءات التصويت، أشار التقرير إلى اعتراض الولايات التي يقودها ديمقراطيون ومنظمات معنية بحقوق التصويت على التغييرات التي تسعى إدارة ترامب إلى فرضها، معتبرة أنها غير دستورية.

كما يحذر مسئولو الانتخابات من صعوبة تطبيق القواعد الجديدة في هذا التوقيت، خاصة أن أنظمة التصويت في الولايات أُعدت وفق القواعد المعمول بها بالفعل.

في المقابل، تدافع إدارة ترامب عن القيود الجديدة، معتبرة أنها إجراءات منطقية تندرج ضمن صلاحياتها في تنظيم عمل البريد، وتطالب المحكمة العليا بتعليق قرار القاضية الفيدرالية بشكل فوري، ثم وقف تنفيذه لحين مراجعة القضية بشكل كامل.

وتؤكد الإدارة أن هذه القواعد لا تمنح هيئة البريد صلاحية تحديد من يحق له التصويت عبر البريد أو تقرير أي بطاقات تُحتسب، إذ تظل هذه الأمور من اختصاص كل ولاية ومسئولي الانتخابات فيها، بينما يقتصر دور هيئة البريد على التعامل مع بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد وفق القواعد الجديدة، دون التدخل في إجراءات الانتخابات نفسها.

- لماذا يواصل ترامب معارضة التصويت عبر البريد؟

وتتزايد أهمية هذه المواجهة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد إلى حد كبير موازين القوى داخل الكونجرس، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأمريكيين على التصويت عبر البريد، إذ يدلي نحو ثلث الناخبين بأصواتهم بهذه الطريقة، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

ويأتي موقف ترامب من التصويت عبر البريد في سياق موقفه المستمر من هذه الطريقة منذ انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وروج ادعاءات "غير مثبتة" بشأن وجود تزوير واسع النطاق من خلال بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، رغم أنه يستخدم هذه الطريقة بنفسه أحيانًا للإدلاء بصوته.