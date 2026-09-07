نيبال تقيم يوم حداد بعد وفاة 1300 شخص في الفيضانات

أعلنت نيبال يوم حداد، اليوم الاثنين، على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد يوم 26 أغسطس الماضي، حيث نكست المكاتب الحكومية الأعلام، كما اختتمت أسر الضحايا طقوس الحداد.

يشار إلى اليوم الاثنين، هو اليوم الثالث عشر منذ الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 1300 شخص في نيبال والتبت وخلفت نحو خمسة آلاف مفقود بينهم أجانب، بحسب وكالة إدارة الكوارث في نيبال.

وفي نيبال، ذات الأغلبية الهندوسية، تستمر فترات الحداد 13 يوما يبقى فيها أفراد الأسرة المقربين في المنزل ويزورهم الأقارب لمواساتهم. وفي اليوم الأخير أو اليوم الثالث عشر، تقام الطقوس للصلاة على أرواح المتوفيين.

وأقام العديد من الأشخاص الذين لايزال أفراد أسرهم مفقودين جنازات رمزية. وفي التقليد الهندوسي، يعد حرق الجثمان طقسا نهائيا مهما. وبالنسبة لبعض الأسر أداء هذا الطقس ولو بدون جثامين أحبائهم يمنحهم الراحة الروحية.

ومازالت جهود البحث عن مئات المفقودين جارية.

وركزت جهود الإنقاذ بشكل كبير على 12 مشروعا للطاقة الكهرومائية، حيث هناك نحو 900 عامل مفقود ويُعتقد أن نحو 500 آخرين محاصرون في الأنفاق المختلفة.