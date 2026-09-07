أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون ونصف منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و497 ألفا و980 فردا، من بينهم 1540 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و332 دبابة، و25 ألفا و284 مركبة قتالية مدرعة، و49 ألفا و311 نظام مدفعية، و2103 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1609 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه جرى أيضا تدمير 441 طائرة حربية، و355 مروحية، و502717 طائرة مسيرة، و5070 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و145026 من المركبات وخزانات الوقود، و4647 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.