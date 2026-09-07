إندونيسيا: استمرار تعليق الرحلات الجوية جراء ثوران بركان أناك كراكاتاو

استمر ثوران بركان أناك كراكاتاو في إحداث اضطراب حركة الرحلات الجوية في جاكرتا اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، نقلا عن وزير النقل الإندونيسي دودي بورواجاندي، بتعطل أكثر من 1500 رحلة جوية وتضرر نحو 170 ألف مسافر.

وعلقت 8 مطارات، من بينها مطار سوكارنو-هاتا الدولي في جاكرتا، عمليات الرحلات الجوية بسبب الرماد البركاني.

وذكرت وكالة "أنتارا"، بأن الحكومة الإندونيسية مددت ساعات التشغيل في مطارات أخرى لتخفيف الضغط الناجم عن اضطراب حركة الرحلات الجوية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، إن البركان الواقع في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة، يثور منذ يوم الجمعة الماضي.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، إلى رصد الرماد على ارتفاع يصل إلى 6 آلاف متر في الجانب الواقع قبالة جاوة، فيما بلغ ارتفاع عمود الرماد 15 ألف متر في الجانب الواقع قبالة سومطرة.

وكان الثوران الهائل للبركان قد أدى في عام 2018 إلى تسونامي على طول سواحل سومطرة وجاوة، أسفر عن مقتل 430 شخصا، وتسبب في فقدانه لجزء كبير من ارتفاعه الظاهر.