وزير الري: مصر تضع خبراتها في إدارة الموارد المائية في خدمة الأشقاء العرب

• والعراق يستهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة

• تعزيز التعاون المصري العراقي في مواجهة تحديات المياه.. ونقل الخبرات المصرية في المعالجة وإعادة الاستخدام والري الحديث وتطبيق التكنولوجيا الحديثة

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من أيمن نضر رئيس مصلحة الري، بشأن الزيارة التي قام بها وفد فني رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية العراقية إلى وزارة الري، والذي ضم ثمانية من كبار الخبراء والمهندسين العراقيين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين مصر والعراق، والتعرف على التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وأكد سويلم أن تبادل الخبرات مع الأشقاء في العراق يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية، مشيرًا إلى حرص مصر على إتاحة خبراتها وتجاربها الناجحة للأشقاء العرب والأفارقة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، وأهمية الاستفادة من التجارب والحلول الناجحة في تطوير منظومات إدارة الموارد المائية.

واستُهل برنامج الزيارة بجلسة فنية بمقر الوزارة، تم خلالها استعراض الرؤية الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية في مصر، ونظم وتطبيقات الري الحديث، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها.

وشملت الزيارة جولة داخل متحف الري بالعاصمة الجديدة، للتعرف على التطور التاريخي والهندسي لمنظومة إدارة المياه وتوزيعها، والاطلاع على نماذج ومجسمات منشآت الري الحديثة ووثائق نادرة توثق هذا التطور.

كما تم زيارة المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، حيث تفقد الوفد المعامل البحثية والنموذج الهيدروليكي لقناطر ديروط الجديدة، إلى جانب الاطلاع على تجربة المكافحة البيولوجية للحشائش المائية، كما شملت الزيارة منطقة القناطر الخيرية، بما يعكس التكامل بين أنشطة البحث العلمي والتطبيقات الميدانية في مجال إدارة الموارد المائية.

كما تفقد الوفد محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، ومنظومة المراقبة المركزية «SCADA»، للتعرف على أحدث النظم المستخدمة في متابعة وتشغيل منظومات المياه، و زيارة احد المزارع النموذجية التى تعتمد على الرى الحديث، بالإضافة لزيارة مقياس النيل بالمنيل.

وأشاد الجانب العراقي بما حققته الدولة المصرية من نجاح كبير في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخاصة من خلال محطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، مؤكدًا الرغبة في الاستفادة من هذه التجربة المصرية الناجحة ونقل الخبرات والتطبيقات المناسبة منها إلى العراق.

كما أعرب أعضاء الوفد العراقي عن إعجابهم بالتكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني في التجربة المصرية، وأبدوا تطلعهم إلى الاستفادة من عدد من التجارب والتطبيقات المصرية، خاصة في مجالي المكافحة البيولوجية للحشائش المائية ونظم الري الحديث، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالعراق.