نقيب المهندسين: مسار العائلة المقدسة قيمة روحية وسياحية واقتصادية

- محمد عبدالغني: مستعدون لتقديم الدعم الفني والهندسي لدعم إحياء المسار

زار الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب مهندسي مصر، يرافقه الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد وكيل النقابة العامة، كنيسة السيدة العذراء مريم بدير جبل الطير في سمالوط بمحافظة المنيا، أحد الأماكن الأثرية التي زارتها العائلة المقدسة في أرض مصر.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام نقابة المهندسين بمسار العائلة المقدسة، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق المرتبطة به، وتعظيم الاستفادة من قيمتها الروحية والسياحية والاقتصادية، وذلك بمشاركة وفد نقابي من نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا برئاسة الدكتور منصور عبدالرسول، والأستاذ الدكتور ياسر المغربي رئيس شعبة الهندسة المعمارية.

وأكد الدكتور محمد عبدالغني، أن مسار العائلة المقدسة يمثل قيمة روحية شديدة الأهمية لمصر والعالم.

وأشار إلى أن تطوير هذه الأماكن يحتاج إلى تكامل الجهود الهندسية والسياحية والاقتصادية، بما يسهم في تحويلها إلى مراكز سياحية وثقافية وحضارية وتجارية جاذبة.

وقال عبدالغني: «إننا نشعر بالفخر لوجودنا في أحد الأماكن المهمة التي زارتها العائلة المقدسة، السيدة العذراء مريم والسيد المسيح، وهذا يعد أحد أول أنشطة لجنة العائلة المقدسة التي أعدنا تشكيلها في النقابة أخيرًا».

وتابع: «الحقيقة أننا نرى أن هذا المسار وهذه الأماكن المهمة تمثل قيمة روحية شديدة الأهمية بالنسبة إلى مصر كلها، كما تمثل مراكز سياحية مهمة يمكن أن تشكل نقلة هندسية وسياحية واقتصادية لمصر».

وقال: «إننا موجودون في قرية تحتاج إلى الكثير من الخدمات؛ إذ يأتي إليها أكثر من مليوني مواطن لزيارتها، كما يأتي إليها عشرات أو مئات السياح، والمفترض أن يصل عددهم إلى ملايين السياح».

وأكمل: «نحن بحاجة إلى فنادق وطرق، وإلى إنشاء متكامل لمراكز سياحية وثقافية وحضارية وتجارية حول هذا المكان، بما يجعله يمثل قيمة سياحية مهمة».

وأضاف: «هناك جهود كبيرة جدا تبذل، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ونحن في نقابة المهندسين سنقدم كل دعم فني وهندسي ممكن، إلى جانب الدراسات والأفكار، لدعم جهود الدولة المصرية في تحويل هذه المراكز إلى مراكز سياحية وثقافية واقتصادية، لصالح الشعب المصري كله، والاستفادة من هذه القيمة الروحية التي يحتاج إليها العالم أجمع».

وأكمل: «فنحن مهتمون بمسار العائلة المقدسة، ونسعى إلى أن يكون للنقابة دور في إحيائه ووضعه على الخريطة السياحية لمصر».

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد وكيل نقابة المهندسين المصرية، عن سعادته بزيارة دير جبل الطير.

وأكد أن المكان يمثل قيمة روحية كبيرة، فهو مكان روحاني أقام فيه السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار لمدة ثلاثة أيام، وهو من الأماكن التي تهتم بها جميع الطوائف، سواء المسيحيون أو المسلمون أو غيرهم.

وأضاف: «نهتم في نقابة المهندسين بمسار العائلة المقدسة بشكل كبير، وسنعمل أن يكون لنا دور وإضافة في إحيائه، بحيث يوضع على الخريطة السياحية لمصر، ويكون أحد مصادر الدخل لمصر، فهناك كثير من المسيحيين على مستوى العالم لا يعرفون المسار على وجه الدقة، ولا يعرفون أماكنه».

وتابع: «بعض هذه الأماكن يحتاج إلى تطوير، وإلى تنظيم رحلات إليه، وإلى وضعه على خريطة مصر السياحية، بحيث يصبح مكانًا جاذبًا».

ومن جانبه، رحب الأب متى كامل خادم الدير، بزيارة نقيب المهندسين والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن كنيسة السيدة العذراء مريم بدير جبل الطير بسمالوط تُعد إحدى الأماكن الأثرية التي زارتها العائلة المقدسة في أرض مصر.

وعبر عن سعادته بهذه الزيارة قائلًا: «نرحب بالتعاون مع نقابة المهندسين، ونقدر ما تبديه من اهتمام بمسار العائلة المقدسة وحرص على تقديم الدعم الفني والهندسي والدراسات والأفكار التي تسهم في تطوير هذه الأماكن المهمة».

وأضاف: «نتطلع إلى استمرار هذا التعاون بما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة للزائرين، ودعم الجهود المبذولة لاستكمال أعمال الصرف الصحي، وتوفير خدمات الإنترنت، وتحسين الطرق المؤدية إلى المكان، ووضع اللافتات الإرشادية التي تسهّل وصول الزائرين، بما يعزز من مكانة دير جبل الطير على الخريطة السياحية لمصر».