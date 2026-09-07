الكشف عن حسابات برشلونة: إيرادات قياسية وميزانية ضخمة

كشف نادي برشلونة عن حساباته المالية الخاصة بالموسم الماضي 2025-2026، إلى جانب مشروع ميزانية الموسم الحالي 2026-2027، والتي تتضمن توقعات بتحقيق إيرادات قياسية جديدة، مستفيداً من خوض الفريق الموسم كاملاً على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومن المقرر أن يعرض نادي برشلونة الحسابات الختامية للسنة المالية 2025-2026، إلى جانب ميزانية موسم 2026-2027، للتصويت خلال الجمعية العمومية العادية للنادي المقرر عقدها يوم السبت 19 سبتمبر.

وبات بإمكان أعضاء النادي الاطلاع على الحسابات المالية، التي أظهرت أن إيرادات التشغيل خلال الموسم الماضي بلغت 1.060 مليار يورو، في رقم قياسي للنادي، متجاوزة إيرادات موسم 2024-2025 البالغة 994 مليون يورو، لكنها جاءت أقل قليلاً من المبلغ الذي كان مدرجاً في الميزانية، والمقدر بـ1.075 مليار يورو.

نتيجة تشغيلية إيجابية وخسارة صافية

وأظهرت الحسابات أن برشلونة أنهى السنة المالية بنتيجة تشغيلية إيجابية بلغت 200 ألف يورو، بينما سجلت النتيجة بعد احتساب البنود الاستثنائية خسارة قدرها 14 مليون يورو قبل الضرائب.

وبعد احتساب ضريبة الشركات البالغة 4 ملايين يورو، وصلت الخسارة الصافية للنادي إلى 18 مليون يورو.

وأوضح النادي أنه لو تم تنفيذ عملية انتقال لاعب قبل 30 يونيو 2026، لكان من الممكن أن ينهي السنة المالية بنتيجة صافية إيجابية.

وفيما يتعلق بالنتائج الاستثنائية، أنشأ برشلونة ما يعرف باسم PSLs (Personal Seating Licenses)، والتي أسهمت بقيمة إيجابية محدثة بلغت 9.5 مليون يورو. وتتعلق هذه التراخيص بمنح حقوق استخدام المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات (VIP) في ملعب سبوتيفاي كامب نو لشركتي New Era Visionary Group وForta Advisors.

في المقابل، قام النادي، كما حدث في موسم 2024-2025، بخفض قيمة شركة Societat Barça Produccions، حيث تم تسجيل مصروف استثنائي بقيمة 23 مليون يورو قبل الضرائب، لتصبح القيمة الإجمالية للشركة 116 مليون يورو.

ومن هذه القيمة، تبلغ حصة النادي 73 مليون يورو. كما ارتفعت نسبة ملكية برشلونة في الشركة من 53.4% إلى 63.14%، وذلك مقابل إلغاء حق ائتماني وإقرار جدول جديد لسداد الجزء المتبقي من المستحقات لأحد الشركاء.

أرقام قياسية في الرعاية والتسويق

وسجلت إيرادات برشلونة من عقود الرعاية 265 مليون يورو خلال الموسم الماضي، بزيادة قدرها 5 ملايين يورو مقارنة بالموسم السابق، لتصبح أعلى حصيلة في تاريخ النادي.

كما حققت شركة Barça Licensing and Merchandising إيرادات بلغت 208 ملايين يورو، بزيادة قدرها 40 مليون يورو عن موسم 2024-2025، وهو رقم قياسي جديد للنادي في هذا المجال.

برشلونة يتوقع إيرادات بقيمة 1.195 مليار يورو في 2026-2027

وبالنسبة إلى ميزانية موسم 2026-2027، يتوقع برشلونة تحقيق إيرادات تشغيلية تبلغ 1.195 مليار يورو، مستفيداً من خوض الفريق الموسم بأكمله على ملعب سبوتيفاي كامب نو، إلى جانب توقعات بزيادة سعة الملعب خلال النصف الأول من عام 2027.

ويتوقع النادي تحقيق مليون يورو كأرباح تشغيلية، إضافة إلى مليون يورو كصافي أرباح، في ظل عدم وجود عمليات استثنائية متوقعة ضمن الميزانية.

636 مليون يورو للتكلفة الرياضية

وتشير الميزانية الجديدة إلى أن التكلفة الرياضية الإجمالية للنادي، التي تشمل الرواتب واستهلاك عقود اللاعبين، ستبلغ 636 مليون يورو، أي ما يعادل 53% من الإيرادات.

وتقترب هذه النسبة من تلك المسجلة عند إغلاق حسابات موسم 2025-2026، والتي بلغت 54%، بقيمة إجمالية وصلت إلى 571 مليون يورو.

وسيسمح ارتفاع إجمالي إيرادات النادي في الموسم الحالي بزيادة قدرته على تحمل بعض الرواتب المرتفعة، خصوصاً في ظل تجديد عقود عدد من اللاعبين الأساسيين، إلى جانب تعزيز صفوف الأقسام الرياضية الأخرى، وعلى رأسها فريق كرة السلة.

وتعكس الأرقام المالية الجديدة سعي برشلونة إلى تحسين وضعه الاقتصادي تدريجياً، مستفيداً من العودة الكاملة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، وزيادة عائدات الرعاية والتسويق، بالتزامن مع استمرار النادي في ضبط تكاليفه الرياضية.