القوات الروسية تدمر أكثر من 20 طائرة مسيرة فوق منطقة روستوف

أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية، يوري سليوسار، اليوم الاثنين، تدمير نحو 25 طائرة مسيرة خلال الليل في المنطقة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية على الأرض.

وقال سليوسار، عبر قناته على تطبيق تليجرام: "خلال التصدي لهجوم جوي على منطقة روستوف الليلة الماضية، تم تدمير نحو 25 طائرة مسيرة في مدينة نوفوشاختينسك وسبع مقاطعات تابعة للمنطقة، هي: أزوفسكي، وتشيرتكوفسكي، وشولوخوفسكي، وميلروفسكي، وفيرخنيدونسكي، وكاشارسكي، وأوست-دونيتسكي، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سليوسار أنه "لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار على الأرض. وسيجري التحقق من هذه المعلومات".

وقال سليوسار أن خطر الطائرات المسيرة لا يزال قائما في المنطقة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.