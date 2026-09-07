لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر خروج طائرة شحن من طراز "بوينج 767" عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت روزي كورديرو-ستوتز، قائدة شرطة مقاطعة ميامي-ديد، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن طائرة الشحن التابعة لشركة أمازون خرجت عن المدرج في تمام الساعة 1:58 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص، فيما نقل 5 مصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية تحدثت إلى وسائل الإعلام بأن معظم المصابين من الطاقم القيادي للطائرة.

وأشارت المصادر إلى أن طائرة الشحن اصطدمت خلال وقوع الحادثة بعدد من المركبات على الطريق.

وفي تعليقها على الحادثة، قالت المتحدثة باسم "أمازون"، كيلي نانتل، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ما زلنا نجمع التفاصيل، ونعمل عن كثب مع السلطات والمسئولين المحليين لفهم ما حدث بالضبط".