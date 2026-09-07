ملادينوف: استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة له تداعيات إنسانية كبيرة

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، إن «أهالي غزة يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية».

وأضاف خلال استضافته في منتدى هيلي الدولي في نسخته الثالثة في أبوظبي، اليوم الاثنين: «نحن بعيدون جدًا عن البدء في عملية إعادة الإعمار في غزة»، مشددًا على أهمية الإسراع بخطى تنفيذ هذه العملية.

وحذر من أن «استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة سيكون له تداعيات إنسانية كبيرة»، بحسب تعبيره.

وفي مايو الماضي، شدد نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، في مقابلة خاصة مع قناة «الغد»، على ضرورة المضي في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وتشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة الشئون اليومية في القطاع.

وقال ملادينوف، آنذاك إن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشًا، داعيًا إلى الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، ومشيرًا إلى أن الأموال التي جُمعت لهذه الغاية غير كافية. كما أكد استمرار التنسيق مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لدعم تنفيذ خطة وقف إطلاق النار.

وانطلقت أمس الأحد، في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من منتدى هيلي الدولي، التي تستمر يومين تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، بتنظيم مشترك بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

ويناقش المنتدى التطورات والتحولات الاستراتيجية في الخليج والعالم، ومستقبل الأمن الإقليمي وممرات التجارة والطاقة، بمشاركة مسئولين وصناع قرار وأكاديميين وخبراء دوليين، بينهم: نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.