 وزير الخارجية يؤكد دعم وحدة وسيادة الدولة السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يؤكد دعم وحدة وسيادة الدولة السورية

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 2:44 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 2:44 م

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، على هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية، حيث استعرض الوزيران تطورات العلاقات المصرية السورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الدول العربية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

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