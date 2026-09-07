وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 306 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 306 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية (من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 6 سبتمبر الجاري إلى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو صباح اليوم الاثنين)، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 306 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى إسقاط المسيرات "فوق مقاطعات، بيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكورسك، وليبيتسك، ونيجني نوفجورود، وأوريول، وروستوف، وسامارا وساراتوف وتامبوف وأوليانوفسك، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وجمهورية أودمورتيا، وجمهورية تشوفاشيا، وإقليم بيرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.