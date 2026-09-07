الصحة اللبنانية: 27 شهيدا و69 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية أسفرت، وفق حصيلة غير نهائية، عن استشهاد 27 شخصًا وإصابة 69 آخرين، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة اليوم الاثنين، بلغت 12 شهيدًا و10 جرحى في بلدة كفررمان، بينهم طفلان وأربع نساء ومسعف. كما أسفرت غارة استهدفت سيارة في البلدة عن استشهاد مسعف وإصابة شخصين.

وبحسب الوزارة، أسفرت اعتداءات أمس الأحد، عن 11 شهيدًا و26 جريحًا، توزعوا على بلدات وقرى في جنوب لبنان، من بينها عربصاليم وكفررمان والنبطية.

وفي حصيلة نهائية للاعتداءات التي وقعت ليل الجمعة والسبت، أعلنت الوزارة استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 32 آخرين، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، في مناطق عدة من جنوب لبنان والبقاع الغربي، بينها النبطية وكفررمان وميفدون والرمادية وعين التينة.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة المعلنة قابلة للارتفاع، في ظل استمرار أعمال رفع الأنقاض وانتشال الضحايا.

واستشهد 11 شخصَا، بينهم رضيعان، في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للأنباء» الرسمية، اليوم الاثنين، غداة غارات واسعة النطاق أوقعت سبعة قتلى.

وقضى تسعة أشخاص في غارة على مبنى سكني من ثلاثة طوابق في كفر رمان، كما استشهد عنصران من فِرق الإسعاف في ضربة بواسطة مسيّرة على سيارة في البلدة، وفق ما أوردته الوكالة.

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم، سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مبانٍ مُحاذية لما قال إنه منشأة تابعة لـ«حزب الله» المدعوم من إيران، قبيل شن غارات عليها.

وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأحد، الولايات المتحدة بـ«التحرك العاجل» لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، مندّدَا بـ«تصعيد خطير».