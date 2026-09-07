73% زيادة في واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من 2026

- 3.9 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية من منتجات الطاقة خلال 6 شهور

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعى بنسبة 73% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل 6.04 مليار دولار، مقابل 3.49 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة 2.55 مليار دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز المسال بنسبة 75.9% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2026، لتسجل 105.48 مليون دولار، مقابل 59.95 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 45.53 مليون دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، سجّلت واردات مصر من الغاز المسال ارتفاعًا متواصلًا على أساس شهري، عدا أبريل الذي شهد تراجعًا طفيفًا، قبل أن تحقّق الواردات قفزة قياسية خلال شهرَي يونيو ويوليو الماضيين، وفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وقفزت واردات مصر من الغاز المسال خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 70% أو بمقدار 690 ألف طن على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى شهري لها منذ عودة البلاد للاستيراد، حيث استوردت 1.68 مليون طن من الغاز المسال خلال شهر يوليو 2026، ارتفاعًا من 0.99 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتأتي هذه القفزة القياسية بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي وتصاعد استهلاك الوقود في مصر، وتحديدًا خلال أشهر الصيف التي يشهد فيها القطاع الكهربائي طلبًا كبيرًا.

ويُقدّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا بنحو 3.7 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويرتفع إلى قرابة 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف.

ووفقًا لنشرة الإحصاء، ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الطاقة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 38.5%، ليسجل 13.435 مليار دولار، مقابل 9.695 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 3.739 مليون دولار.

كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من منتجات الطاقة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بنسبة 69.3%، ليسجل 3.965 مليار دولار، مقابل 2.341 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1.623 مليار دولار.