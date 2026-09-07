ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السيارات وأجزائها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.1% لتسجل 2.114 مليار دولار، مقابل 2.03 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

وبحسب النشرة، وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت الواردات المصرية من سيارات الركوب «الملاكي» خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 بنسبة 9.7%، لتصل إلى 1.660 مليار دولار، مقابل 1.512 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 147.5 مليون دولار.

وتراجعت الواردات المصرية من أجزاء السيارات خلال الـ6 أشهر الأولى من 2026 بنسبة 12.4%، لتسجل 454.509 مليون دولار، مقابل 518.886 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 64.377 مليون دولار.

وخلال العام الماضي 2025، ارتفع إجمالي واردات سيارات الركوب وأجزائها إلى 3.9 مليار دولار، بزيادة 11.4% مقارنة بـ2024، وسجلت واردات سيارات الركوب 2.9 مليار دولار بزيادة سنوية 11.5%، فيما ارتفعت واردات أجزاء السيارات إلى 989.6 مليون دولار، بزيادة 18.4% مقارنة بـ2024، وفقًا لنشرة سابقة للتجارة الخارجية.

وبحسب النشرة الحديثة، ارتفعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع بنسبة 17.1% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2026، لتسجل 160.8 مليون دولار، مقابل 137.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 23.4 مليون دولار.

كما نمت واردات الأتوبيسات بنسبة 68.9% لتصل إلى 26.767 مليون دولار مقابل 15.839 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة 10.928 مليون دولار.

وزادت قيمة الواردات من الجرارات الكاملة بنسبة 28.8% خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، لتصل إلى 215.68 مليون دولار، مقابل 167.39 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة 48.29 مليون دولار.

كذلك صعدت واردات السيارات المخصصة للاستخدامات الخاصة بنسبة 53.5%، لتسجل 91.25 مليون دولار، مقابل 59.42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 31.82 مليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في مصر بنسبة 32.67% خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 98.829 ألف مركبة، مقابل 74.494 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وبحسب التقرير، ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة 29%، لتسجل 74.264 ألف مركبة، مقارنة بـ57.740 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما صعدت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 94.7%، لتصل إلى 8.614 ألف مركبة، مقابل 4.424 ألف مركبة، فيما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 29.4%، مسجلة 15.951 ألف مركبة، مقارنة بـ 12.330 ألف مركبة.