الإذاعة السويدية: السويد تتعاون مع فنلندا لشراء منظومة هيمارس الأمريكية من لوكهيد مارتن

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ذكرت هيئة الإذاعة السويدية العامة أن السويد تعتزم طلب شراء منظومة "هيمارس" الصاروخية المدفعية من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بالتعاون مع فنلندا.

وقالت الإذاعة السويدية إن إدارة المواد الدفاعية السويدية وقعت، اليوم الاثنين، خطاب نوايا مع شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية بشأن منظومة الصاروخية المدفعية المتنقلة "هيمارس"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الإذاعة أن الاتفاق يشمل أيضا الذخائر، بحيث يمكن إنتاج هذه الذخائر.

وأفادت الإذاعة السويدية بأن عملية الشراء تأتي في إطار تعاون مع فنلندا، جارة السويد الشرقية والحليفة لها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويعد البلدان أحدث دولتين انضمتا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعقد وزير الدفاع السويدي، بال يونسون، ونظيره الفنلندي، أنتي هاكانين، مؤتمرا صحفيا في مدينة أوبسالا في وقت سابق من اليوم الاثنين، لعرض مستجدات التعاون المتزايد بين البلدين.