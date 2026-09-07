سلامة الغذاء تصدر ضوابط جديدة لتداول منتجات نحل العسل وتلزم المنشآت بالقائمة البيضاء

-إلزام جهات إنتاج وتداول منتجات النحل بعدم ممارسة النشاط أو تداول المنتجات إلا بعد التسجيل والترخيص

-غلق الباب أمام المنتجات المضللة وحظر المنشآت غير المسجلة وإلزام الشركات بتتبع العسل خلال 24 ساعة وسحب تجريبي سنويا

-أخذ تعهد رسمي على المصدر بعدم إدخال أي شحنات يتم رفضها بالخارج إلى السوق المحلي

-إخطار سلامة الغذاء بنص الإعلانات قبل نشرها بأسبوع.. ومنع أي دعاية قبل إتمام إجراءات التسجيل

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قرارا تنفيذيا بشأن "الضوابط والاشتراطات الفنية لمنتجات نحل العسل"، والمنشور بالعدد 192 بجريدة الوقائع المصرية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلك أو المخصصة للتصدير، ومكافحة صور الغش التجاري.

وألزم القرار جميع المنشآت الغذائية المتعاملة في مجال إنتاج وتداول وتجهيز منتجات النحل بعدم ممارسة النشاط أو تداول المنتجات إلا بعد التسجيل لدى الهيئة والحصول على الترخيص اللازم، مشددا على إدراج المنشآت المستوفية للشروط ضمن "القائمة البيضاء" المعتمدة التي تنشرها الهيئة وتحدثها دوريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمى.

وتضمن القرار حظر التعامل مع المنشآت غير المسجلة أو غير الملتزمة بالاشتراطات الفنية، مع إلزام الشركات بتقديم كل سجلات التتبع للمنتجات خلال فترة زمنية لا تتعدى يوم عمل واحد عند الطلب، وإجراء عمليات سحب واسترجاع تجريبية سنويا للتأكد من فاعلية النظام الرقابي الداخلي، علاوة على حظر أية عبوات أو بطاقات بيانات قد تؤدي إلى تضليل المستهلك.

وفيما يتعلق بنشاط التصدير، اشترطت الهيئة استيفاء المنشآت الراغبة في التصدير للضوابط الفنية وحصولها على شهادات الصلاحية المقررة، مع السماح بالتوافق مع معايير الدولة المستوردة بشرط ألا تقل عن الحدود المقررة بالدستور الغذائي الدولي (الكودكس)، وأخذ تعهد رسمي على المصدر بعدم إدخال أي شحنات يتم رفضها بالخارج إلى السوق المحلي.

كما حدد القرار ضوابط صارمة للإعلان والدعاية، حيث ألزم المنشآت بإخطار الهيئة بنص الإعلانات قبل نشرها بأسبوع على الأقل ومنع أية دعاية قبل إتمام إجراءات التسجيل، مؤكدا منح المفتشين صلاحيات كاملة لسحب العينات والتفتيش الدوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.