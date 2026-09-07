محافظ القاهرة: منظومة النظافة بالقاهرة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء

أكد دكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركات النظافة العاملة بالعاصمة، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لأثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، مع مسئولى شركات النظافة لمتابعة جهود الشركات في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهم مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وعدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.

وأكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة تقوم على تكامل أدوار الشركات وهيئة النظافة والتجميل وأجهزة المتابعة، مطالبًا جميع المسئولين والعاملين بمواصلة النزول إلى الشارع وسرعة الاستجابة للملاحظات وشكاوى المواطنين، مضيفًا أن منظومة النظافة بالقاهرة تحظى باهتمام القيادة السياسية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الدولة قدمت كل التيسيرات لإنجاح منظومة النظافة بهدف تحقيق رضا المواطنين، مستعرضا الموقف الفعلي لأداء الشركات علي أرض الواقع والصعوبات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.

وكلف المحافظ إدارات الرصد والتفتيش، والمتابعة الميدانية بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق ومتابعة مدى التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع، مشيراً أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء الشركات العاملة للوقوف على التزامهم وتأدية عملهم على أكمل وجه.

وأكد محافظ القاهرة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمنظومة، والعمل بروح الفريق، مشيرًا إلى أن الهدف من المتابعة هو معالجة المشكلات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.