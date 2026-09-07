محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا مدارس بالقصير

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الاثنين معرض «أهلاً مدارس» بمدينة القصير، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائها قبل بدء العام الدراسي، وذلك ضمن جولته الميدانية بمدن الجنوب.

وتفقد الدكتور وليد البرقي أقسام المعرض المقام على مساحة 800 متر مربع، واطلع على المنتجات المتاحة والتي تشمل الأدوات الكتابية والمكتبية، والزي المدرسي، والحقائب، والمستلزمات التعليمية الأساسية.

كما راجع البرقي قوائم الأسعار ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، والتي تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مؤكدًا أهمية استمرار توفير المستلزمات بأسعار مناسبة تساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وأولياء الأمور مع اقتراب بدء الدراسة.

ووجه محافظ البحر الأحمر مسؤولي التموين والغرفة التجارية بالقصير باستمرار المتابعة والرقابة الميدانية على المعرض، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار ونسب التخفيضات المعلنة حتى بداية العام الدراسي.

وأكد البرقي عبر بيان للمحافظة، حرص المحافظة على دعم إقامة المعارض الجماهيرية بمختلف المدن، بما يوفر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز جهود ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة القصير، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية.