خطاب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

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أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، فارس نشاط، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد أشرف، موري توريه، عبدالرحمن شيكا، سعيدي كيبو.

خط الهجوم: عبده يحيى، حازم العسكري.

ويدخل البنك الأهلي المباراة وفي رصيده 3 نقاط، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه واستعادة الانتصارات.

ويغيب أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي، عن اللقاء بسبب تعرضه لوعكة صحية، فيما يتولى عاصم صلاح مهمة القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة غزل المحلة.

على الجانب الآخر، يبحث غزل المحلة عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه في جدول الترتيب.