سلطات الاحتلال تفرج عن 12 أسيرا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تضم 12 معتقلا، معظمهم من العمال إضافة إلى تاجر، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم.

وتسلّمت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفرج عنهم ونقلتهم مباشرة إلى مجمع ناصر الطبي، حيث أُدخلوا الأقسام الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة، في ظل إفادات عن معاناة عدد منهم من إجهاد شديد وسوء تغذية وآثار نفسية وجسدية، وفق وكالة سند.

وضمت الدفعة المفرج عنها كلا من: شريف موسى النجار، وهيثم ياسر أبو العراج، وعمرو مساعد قشطة، وهيثم محمود اخضير، ومحمد سالم أبو عصر.

وشملت قائمة الأسرى أحمد فريد أبو لولي، ومحمود إبراهيم بسيوني، وعبدالله محمد غنيم، وأكرم جهاد جندية، وسالم يوسف زيارة، وحازم أحمد أبو مطلق، وناصر محمود صبح.

ويأتي الإفراج ضمن دفعات متقطعة، بعد احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ بدء الحرب، بينهم عمال وتجار اعتُقلوا قرب السياج أو أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.

وتُقدّر هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير أعداد المعتقلين من القطاع بالآلاف، موثقةً شهادات عن ظروف احتجاز قاسية وتعذيب ممنهج، فيما تبقى أوضاع آلاف آخرين مجهولة وتُطالب المؤسسات الحقوقية بتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.