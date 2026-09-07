 سامي يعلن تشكيل المصري لمواجهة بتروجت في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سامي يعلن تشكيل المصري لمواجهة بتروجت في الدوري

بورسعيد- إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 7:10 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 7:10 م

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق المصري، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بتروجت منتخب السويس، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، ياسين الملاح، عبدالرحيم دغموم، خير الدين طوال، محمد الشامي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، مصطفى العش، محمد شكري، عميد صوافطة، محمود حمادة، حسين فيصل، كريم بامبو، علي سليمان، عبدالله الزياني.


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